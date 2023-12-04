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Сегодня, 22:05

Силкин: «Динамо» сейчас на ходу. Только что дает это третье место?"

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Рубином» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Динамо» хватило одного мяча для победы. Были хорошие подходы к чужим воротам, но команда не смогла забить еще. «Динамо» сейчас на ходу. Очень жаль, что команда уйдет на перерыв. Я не знаю, какие сейчас задачи стоят у «Динамо», но третье место, наверное, нормальный результат. Только что дает это третье место?", — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 17 туров чемпионата России-2023/24 «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице с 31 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

Сергей Силкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

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 16 1 5
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 14 1 4
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