«Дело не в комиссии». Гайч объяснил, почему все еще не подписал контракт с ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч объяснил, почему до сих пор не перешел в ЦСКА.

— Было много разговоров насчет того, что мои представители запросили комиссию, которая мешает трансферу осуществиться, но это не так, — цитирует El Diario De La Region Гайча. — Единственный вопрос, по которому пока нет соглашения — мой контракт, слухи о комиссионных — ложь. Хотелось бы прояснить для людей, что все не так и единственное, что блокирует мой переход — мой контракт.

То, что я разговаривал с президентом «Сан-Лоренсо», Марсело Тинелли — правда. Мы отлично пообщались, и я заверил его, что в случае, если меня не продадут этим летом, я подпишу новый контракт с «Сан-Лоренсо» (нынешнее соглашение 21-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2021 года — прим. «СЭ»). Это очень важный для меня клуб, я люблю его с детства.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в ЦСКА за 8,5 миллиона евро.