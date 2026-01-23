Дегтярев — об ужесточении лимита на легионеров: «Будет пять иностранцев на поле с 2028 года, и точка»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что изменения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу с 2028 года являются решенным вопросом. Об этом он заявил на форуме «Знание. Государство».

По словам Дегтярева, государство располагает необходимыми инструментами для регулирования ситуации. Он отметил, что с 2028 года на поле смогут находиться не более пяти иностранных футболистов.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Министерство спорта России предлагает перейти к схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». В настоящее время клубам РПЛ разрешено включать в заявку до 13 иностранных игроков и одновременно использовать на поле до 8 легионеров.