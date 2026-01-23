«Зенит» опубликовал видео с прибытием Вендела на сборы команды

«Зенит» сообщил о прибытии полузащитника Вендела на сборы команды.

В своем Telegram-канале клуб опубликовал видеоролик, подтверждающий появление бразильца в расположении команды. Он опоздал к началу сборов «Зенита» на семь дней.

Ранее сообщалось, что за опоздание футболист будет оштрафован примерно на 700 тысяч евро (около 62 миллионов рублей).

В этом сезоне Вендел провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.