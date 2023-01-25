Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Салернитаны»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Салернитаны» к футболисту.

«Салернитана» интересуется Шамаром? Не интересуется. Это неправда", — сказал Портега «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.