Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:33

Магкеев назвал позитивными изменения в руководстве «Локомотива»

Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил кадровые изменения в московском клубе.

«Мы выиграли, и это самое главное. Только так, через победы, запредельную самоотдачу и правильный настрой мы можем все исправить. Верю ли, что команда идет на поправку? Посмотрим, время покажет. Две победы в матчах с «Торпедо» и «Химками» обнадеживают. Нужно работать дальше и готовиться к игре с «Динамо». Позитивными можно назвать и изменения в руководстве клуба. Уже есть шаги, которые команда воспринимает очень хорошо. Думаю, что болельщики могут с оптимизмом смотреть в будущее», — приводит слова Магкеева ТАСС.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных. Исполняющим обязанности главного тренера клуба на ближайшие игры назначен Андрей Федоров.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место, набрав 12 очков. «Торпедо» идет на 16-й строчке, имея в активе 6 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16093263
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«В судейских решениях нет последовательности — в одной игре свистят по одному, в другой — по второму». Интервью Глебова
Капитан «Ростова» раскритиковал судей РПЛ за непоследовательность решений
В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что клуб предлагал контракт Смолову
Смолов мог перейти в «Галатасарай», но трансфер сорвался из-за травмы футболиста
Для «Спартака» — дерби. Для многих в ЦСКА — матч за три очка. Колонка Казакова
Лаксальт рассказал, почему «Динамо» начало побеждать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «На зимние сборы игрок полетит уже вместе с клубом»

Глебов допустил предвзятость судей в отношении Комличенко: «Находятся в 3-4 метрах и не видят»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости