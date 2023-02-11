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Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, какая позиция на поле ему нравится больше всего.

«До нового года играл и в центре, и с краю. Вполне возможно, что продолжу играть и там, и там — куда поставит тренер. Долго играл в центре поля, мне это действительно нравится. Но главное — приносить пользу команде», — приводит слова Денисова Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Денисов сыграл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Его команда располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Красно-белые отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-khavbek-spartaka-denisov-mne-nravitsya-igrat-v-tsentre-polya
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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