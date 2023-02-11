Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, какая позиция на поле ему нравится больше всего.

«До нового года играл и в центре, и с краю. Вполне возможно, что продолжу играть и там, и там — куда поставит тренер. Долго играл в центре поля, мне это действительно нравится. Но главное — приносить пользу команде», — приводит слова Денисова Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Денисов сыграл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Его команда располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Красно-белые отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.