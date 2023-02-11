Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче товарищеского турнира Winline Зимний кубок РПЛ со счетом 4:0.

В составе «быков» в первом тайме отличились полузащитник Кевин Ленини и нападающий Дэвид Мозес.

Во второй тайме дубль оформил форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Напомним, что победителем турнира досрочно стал московский «Спартак».

Товарищеский матч. Клубы

«Ростов» — «Краснодар» — 0:4 (0:2)

Голы: Ленини, 9 (0:1). Мозес Кобнан, 43 (0:2). Кордоба, 59 (0:3). Кордоба, 78 (0:4).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин (Прохин, 62), Осипенко, Сильянов, Байрамян (Полоз, 73), Глебов, Уткин, Селява (Миронов, 62), Щетинин (Мельников, 79), Комличенко (Голенков, 79).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Петров (Рамирес, 61), Ионов (Олусегун, 61), Кайо, Сперцян (Ахметов, 71), Ленини (Жуан Батчи, 81), Кордоба (Кокшаров, 81), Волков, Боржес (Баньяц, 71), Мозес Кобнан (Кривцов, 71).

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

11 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

ФК Краснодар
ФК Ростов
3
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Комличенко: «Результат второстепенен, но нельзя так проигрывать даже в товарищеских матчах»
Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»
Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»
Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»
«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»

Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости