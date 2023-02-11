«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером

«Спартак» может продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем. В настоящий момент идут консультации между клубом и представителями испанца о продлении соглашения на улучшенных условиях, утверждает Metaratings.ru.

Ранее в Telegram-канале «Спартак КБ Телега» проходила информация о действующей зарплате Абаскаля в 750 тысяч евро в год.

У спартаковского тренера также есть несколько предложений из Европы.

«Спартак» при Абаскале в сезоне-2022/23 идет вторым в РПЛ и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Московский клуб победил в Winline Зимнем кубке РПЛ, не пропустив ни одного гола от «Ростова», «Краснодара» и «Сочи».