«Ростов» объявил о переходе Исика и Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя

«Ростов» объявил о переходе полузащитника Артема Исика и защитника Сергея Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя.

«Желаем ребятам хорошей игры и удачного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Ростова-на-Дону.

В прошедшем сезоне 20-летний Исик забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за молодежную команду «Ростова». На счету 19-летнего Кочканяна одна передача в 24 встречах за молодежку ростовчан.