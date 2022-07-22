«Ростов» объявил о переходе Исика и Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя
«Ростов» объявил о переходе полузащитника Артема Исика и защитника Сергея Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя.
«Желаем ребятам хорошей игры и удачного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Ростова-на-Дону.
В прошедшем сезоне 20-летний Исик забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за молодежную команду «Ростова». На счету 19-летнего Кочканяна одна передача в 24 встречах за молодежку ростовчан.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/9150
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|1
|0
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|
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|0
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|
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|0
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|
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|
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|0
|1
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
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|1
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|1-3
|0
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16
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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|Г
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Крылья Советов
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Роман Акбашев
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|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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