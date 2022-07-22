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«Ростов» объявил о переходе Исика и Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ростов» объявил о переходе полузащитника Артема Исика и защитника Сергея Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя.

«Желаем ребятам хорошей игры и удачного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Ростова-на-Дону.

В прошедшем сезоне 20-летний Исик забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за молодежную команду «Ростова». На счету 19-летнего Кочканяна одна передача в 24 встречах за молодежку ростовчан.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/9150
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