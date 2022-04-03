Видео всех голов матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал»

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Сегодня, 3 апреля ЦСКА на своем поле принимает «Урал» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

3-я минута: гол Дивеева

7-я минута: автогол Бийола