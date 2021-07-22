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Влашич подтвердил желание покинуть ЦСКА

17:13
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич намерен покинуть клуб. Он подтвердил свое желание в переговорах с руководством московской команды, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Ранее появилась информация, что ЦСКА снизил цену на Влашича с 35 миллионов до 30 миллионов евро и готов отдать его в аренду с обязательством выкупа. Руководство «Милана» настаивают на аренде с необязательным правом выкупа.

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Иван Шитик все материалы автора

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