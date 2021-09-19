Смородская не верит в победу «Спартака» в дерби: «Будет скучный и некачественный футбол»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«И «Спартак», и ЦСКА ничего сейчас из себя не представляют. Я не жду много голов от этой игры, будет скучный некачественный футбол. Победа в дерби над ЦСКА, конечно, может добавить «Спартаку» положительных эмоций и помочь прийти в себя, но я не верю в такой исход», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.