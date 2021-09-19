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«Арсенал» в гостях победил «Нижний Новгород»

18:27
«Арсенал» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ победил «Нижний Новгород» со счетом 3:2. Фото pfc_arsenal, Twitter
«Арсенал» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ победил «Нижний Новгород» со счетом 3:2. Фото pfc_arsenal, Twitter
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«Арсенал» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ победил «Нижний Новгород» со счетом 3:2.

Хозяева вышли вперед в начале встречи — на 9-й минуте отличился Николай Калинский. Затем дважды в первом тайме забили туляки. На 17-й минуте Горан Чаушич сравнял счет, а на 45+1-й минуте Евгений Марков вывел гостей вперед.

Нижегородцы смогли отыграться на 86-й минуте благодаря голу Алексея Козлова, однако Чаушич на 90+5-й минуте встречи оформил дубль и принес тулякам победу.

Перед этим туром «Арсенал» проиграл 14 гостевых матчей подряд (мячи 7-31). В последний раз гостевые очки туляки набрали в октябре 2020 года — 1:1 с «Тамбовом» в Саранске (1:1). А последний выездной успех и пришелся на чемпионат-2019/20, когда «канониры» в июле 2020-го победили на выезде «Урал» со счетом 3:1.

Для «Арсенала» это вторая победа в сезоне. В следующем матче РПЛ «канониры» в гостях сыграют с «Уралом» (27 сентября).

«Нижний Новгород» занимает седьмое место. В следующем туре команда Александра Кержакова дома примет ЦСКА.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Нижний Новгород» — «Арсенал Т» (Тула) — 2:3 (1:2)

Голы: Калинский, 9 (1:0). Чаушич, 17 (1:1). Марков, 45+1 (1:2). Козлов, 85 (2:2). Чаушич, 90+5 (2:3).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Пенчиков (Ткачук, 27. Косарев, 84), Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Бумаль (Горбунов, 46), Балай, Сулейманов (Берковский, 68), Эннин.

«Арсенал Т»: Коченков, Беляев, Новосельцев, Степанов, Суханов (Сокол, 60), Ткачев (Давиташвили, 70), Костадинов, Чаушич, Хлусевич, Марков (Панченко, 89), Э.Кангва (Луценко, 70).

Предупреждения: Суханов, 32. Калинский, 75. Гоцук, 90+1. Чаушич, 90+6.
Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Образко (Ставрополь).

ВАР: Шадыханов (Москва). Стипиди (Краснодар).

19 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Нижний Новгород — Арсенал Т

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Роман Шишов все материалы автора

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