ЦСКА — «Спартак»: гол Промеса отменили из-за офсайда
Гол форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА был отменен.
На 77-й минуте встречи нидерландец отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, однако оказался в офсайде. Боковой судья сразу же поднял флажок, правоту его решения подтвердил ВАР после просмотра повтора эпизода.
Матч против ЦСКА является для Промеса 5-м в сезоне-2021/22. Отметим, что футболист стал автором гола в игре прошлого тура против «Химок» (3:1), этот мяч является для игрока единственным в нынешнем сезоне.
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