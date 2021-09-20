Слуцкий назвал катастрофическим уровень судейства Иванова после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3) раскритиковал работу главного арбитра Сергея Иванова.

«Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику, — сказал Слуцкий. — Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков плана Кварацхелии или Ин Бома, креативных игроков «Зенита», надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма.

Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки. Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета.

Третий гол — там могут быть вопросы к судье. Но само судейство, пропущенные фолы, сорванные голы, одна желтая карточка Ракицкому — это катастрофический уровень судейства. Мы не можем написать в ЭСК, эти фолы нельзя внести на изучение. Хочу обратить внимание на мою статистику личную с Ивановым. За 15 лет две красные карточки показал мне один и тот же арбитр.

Мы бы попросили, чтобы на наши матчи не назначили Иванова, если бы такая опция была. Но ее не было. Я и сейчас прошу. Но это нельзя делать по регламенту».

Иванов в этой игре удалил Слуцкого. Обе желтые карточки тренер получил за разговоры с арбитром.