ЦСКА — «Спартак»: Заболотный открыл счет
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.
На 81-й минуте встречи форвард отправил мяч в ближний от вратаря красно-белых Александра Максименко угол, получив мяч после ошибки защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. Гол был засчитан после проверки ВАР.
Гол в ворота «Спартака» стал для Заболотного вторым в сезоне-2021/22.
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