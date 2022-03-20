ЦСКА — «Рубин»: Языджи открыл счет в начале матча
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он отличился уже на 5-й минуте.
Турок откликнулся на навес с фланга и с близкого расстояния переправил мяч в ворота, выиграв борьбу у защитника.
ВАР просматривал эпизод на возомжное положение вне игры, но судья Кирилл Левников получил сигнал, что гол был забит чисто.
Языджи забивает уже в четвертом матче подряд за красно-синих.
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|
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|12
|3
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|39
|
4
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|21
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|2
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|
5
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|5
|5
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|
6
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|
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|5
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|4
|8
|10
|13-22
|20
|
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|22
|3
|9
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|
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|8
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|18-30
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|П
|
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Далер Кузяев
Зенит
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|
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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|И
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
|
|
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Спартак
|19
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