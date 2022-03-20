ЦСКА — «Рубин»: Языджи открыл счет в начале матча

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он отличился уже на 5-й минуте.

Турок откликнулся на навес с фланга и с близкого расстояния переправил мяч в ворота, выиграв борьбу у защитника.

ВАР просматривал эпизод на возомжное положение вне игры, но судья Кирилл Левников получил сигнал, что гол был забит чисто.

Языджи забивает уже в четвертом матче подряд за красно-синих.