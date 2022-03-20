Защитник ЦСКА Фукс пропустит матч с «Рубином» из-за травмы

Защитник ЦСКА Бруно Фукс пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» из-за травмы, сообщает пресс-служба армейцев.

У 22-летнего бразильца обнаружили небольшое мышечное повреждение, в связи с которым тренерский штаб решил не задействовать футболиста в игре с казанской командой. По словам главы медицинского штаба армейцев Эдуарда Безуглова, у Фукса нет никаких значимых проблем со здоровьем.

В сезоне-2021/22 Фукс принял участие в 8 матчах и не отличился результативными действиями. Защитник пропустил большую часть прошлого и нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 20 марта. Начало — в 14.00 (мск).