Полузащитник ЦСКА Языджи забил в четвертом матче РПЛ подряд и установил рекорд

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи забил гол на 5-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Рубина».

Для 25-летнего турецкого футболиста этот забитый мяч стал четвертым подряд в чемпионате России. Этот показатель является рекордным среди легионеров-дебютантов в РПЛ.

Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды в январе 2022-го. Хавбек принадлежит «Лиллю».

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».