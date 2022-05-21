«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов вывел гостей вперед

«Локомотив» вышел вперед в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 51-й минуте после подачи Наира Тикнизяна со штрафного гол забил Рифат Жемалетдинов.

Для 25-летнего полузащитника это девятый гол в текущем сезоне.