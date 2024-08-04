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Сегодня, 14:15

ЦСКА — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Оренбург» в 3-м туре РПЛ 4 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА на своем поле примет «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

ЦСКА набрал 4 очка в двух турах после старта чемпионата России, в гостях сыграв вничью с «Ростовом» (0:0) и победив «Пари НН» (3:0). «Оренбург» на старте сезона победил «Спартак» (2:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

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ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
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Педро

Зенит

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Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

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Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

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Сергей Брызгалов

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Факел

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