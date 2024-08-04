ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы

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Тренерские штабы ЦСКА и «Оренбурга» огласили стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 4 августа.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Жемалетдинов, Зделар, Мусаев, Файзуллаев.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Рыбчинский, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется — в 15.30 мск.