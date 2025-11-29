ЦСКА — «Оренбург»: нулевая ничья после первого тайма

ЦСКА и «Оренбург» не забили голов в первом тайме матча 17-го тура чемпионата России — 0:0.

По желтой карточке получили полузащитник армейцев Матеус Алвес и форвард оренбуржцев Хорди Томпсон.

За первый тайм «Оренбург» нанес 3 удара в створ ворот соперника, на счету ЦСКА один удар в створ.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.