Источник: Галактионов требует «Локомотив» продлить контракт с Бариновым

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после продления своего контракта стал настойчивее требовать руководство клуба продлить соглашение с капитаном команды Дмитрием Бариновым, сообщает Legalbet.

По информации источника, Галактионов считает, что потеря 29-летнего полузащитника сильно ударит по его тактическим наработкам и атмосфере в команде.

Действующее соглашение полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. С января он сможет вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне Баринов провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.