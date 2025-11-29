Источник: Галактионов требует «Локомотив» продлить контракт с Бариновым
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после продления своего контракта стал настойчивее требовать руководство клуба продлить соглашение с капитаном команды Дмитрием Бариновым, сообщает Legalbet.
По информации источника, Галактионов считает, что потеря 29-летнего полузащитника сильно ударит по его тактическим наработкам и атмосфере в команде.
Действующее соглашение полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. С января он сможет вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне Баринов провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.
Источник: Legalbet
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|
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|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
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|8
|4
|4
|0
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|16
|
5
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|8
|5
|0
|3
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|15
|
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|0
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|
9
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|4
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|
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|4
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|
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|8
|
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|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
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|8
|1
|3
|4
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|6
|
14
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|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
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|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
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Александр Соболев
Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
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|2
|1
|0
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