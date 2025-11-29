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Источник: Галактионов требует «Локомотив» продлить контракт с Бариновым

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после продления своего контракта стал настойчивее требовать руководство клуба продлить соглашение с капитаном команды Дмитрием Бариновым, сообщает Legalbet.

По информации источника, Галактионов считает, что потеря 29-летнего полузащитника сильно ударит по его тактическим наработкам и атмосфере в команде.

Действующее соглашение полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. С января он сможет вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне Баринов провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: Legalbet
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Дмитрий Баринов
Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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 5
Гамид Агаларов
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 4
П
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Спартак

 4
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Крылья Советов

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