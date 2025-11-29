ЦСКА — «Оренбург»: Мусаев забил второй гол армейцев

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

24-летний футболист забил гол на 84-й минуте и сделал счет в игре 2:0.

Матч проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.