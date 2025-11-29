«Балтика» — «Спартак»: Солари, Барко и Жедсон сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Калининграде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Филин, Бевеев, Беликов, Саусь, Илья Петров, Титков, Манелов, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Гассама, Обонин, Чивич, Мурид, Мендель, Ковалев, Ковач, Пряхин, Поспелов, Оффор.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Маркиньос, Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари.

Запасные: Помазун, Добвня, Рябчук, Самошников, Хлусевич, Гузиев, Массалыга, Мартинс, Зобнин, Гарсия, Заболотный.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.