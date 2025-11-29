«Балтика» — «Спартак»: Солари, Барко и Жедсон сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Калининграде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Филин, Бевеев, Беликов, Саусь, Илья Петров, Титков, Манелов, Хиль.
Запасные: Любаков, Кукушкин, Гассама, Обонин, Чивич, Мурид, Мендель, Ковалев, Ковач, Пряхин, Поспелов, Оффор.
«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Маркиньос, Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари.
Запасные: Помазун, Добвня, Рябчук, Самошников, Хлусевич, Гузиев, Массалыга, Мартинс, Зобнин, Гарсия, Заболотный.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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