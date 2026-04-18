«Акрон» вдесятером удержал ничью в матче с «Рубином» в Казани

«Рубин» и «Акрон» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

У хозяев на 48-й минуте гол забил Никита Лобов. Гости отыгрались спустя 14 минут — отметился Артем Дзюба, который с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.

На 67-й минуте «Акрон» остался вдесятером — красную карточку получил Марат Бокоев. В первом тайме гол казанской команды был отменен из-за офсайда.

«Рубин» набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. «Акрон» с 23 очками — на 13-й строчке.

В 26-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с московским «Динамо», «Акрон» встретится с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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