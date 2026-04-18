Дзюба с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол в матче с «Рубином» в 25-м туре чемпионата России.

На счету 37-летнего россиянина 18 голов и 12 результативных передач в 47 матчах за тольяттинский клуб. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», опередив венесуэльца Андреса Понсе — 17 голов в 57 играх.

Дзюба играет за «Акрон» с сентября 2024 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Акрон» был основан в 2018 году. 21 апреля клубу исполнится 8 лет.

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