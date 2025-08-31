ЦСКА — «Краснодар»: Кисляк вывел армейцев вперед на 37-й минуте

ЦСКА вышел вперед в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:0.

На 37-й минуте отличился Матвей Кисляк, гол которого на 28-й минуте был отменен из-за фола в атаке.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».