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31 августа 2025, 18:41

Федорищев ответил на вопрос о встрече клубов РПЛ с министром спорта РФ

Артем Бухаев
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о возможной встрече представителей клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

30 августа генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что встреча с Дегтяревым назначена на 9 сентября.

— Министр спорта — выходец из Самары, мой близкий товарищ и друг. Обсуждаем футбол с ним каждую неделю, встречаемся с ним часто, но что у меня в графике 9 числа, я не знаю.

— Вы говорили, что у «Крыльев Советов» появится новые спонсоры. Что происходит сейчас?

— Как только решим вопрос с долгом «Ростеха», финансовая история очистится. Спонсоры ждут, чтобы зайти. Они увидят, что деньги пойдут на спортивную команду, а не на погашение долга. Судебная история — долгая, но ее нужно пройти. Усиление для «Крыльев»? Обсуждаем с тренером. Не нужна большая скамейка, большая раздевалка. У нас каждый на счету. Защитники, полузащитники будут — далее будем смотреть. Что скажет тренер, так и будем смотреть.

Ранее Дегтярев анонсировал введение нового лимита на легионеров в российском футболу с сезона-2026/27. Также чиновник допустил введение потолка зарплат в РПЛ.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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