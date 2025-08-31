Федорищев ответил на вопрос о встрече клубов РПЛ с министром спорта РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о возможной встрече представителей клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

30 августа генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что встреча с Дегтяревым назначена на 9 сентября.

— Министр спорта — выходец из Самары, мой близкий товарищ и друг. Обсуждаем футбол с ним каждую неделю, встречаемся с ним часто, но что у меня в графике 9 числа, я не знаю.

— Вы говорили, что у «Крыльев Советов» появится новые спонсоры. Что происходит сейчас?

— Как только решим вопрос с долгом «Ростеха», финансовая история очистится. Спонсоры ждут, чтобы зайти. Они увидят, что деньги пойдут на спортивную команду, а не на погашение долга. Судебная история — долгая, но ее нужно пройти. Усиление для «Крыльев»? Обсуждаем с тренером. Не нужна большая скамейка, большая раздевалка. У нас каждый на счету. Защитники, полузащитники будут — далее будем смотреть. Что скажет тренер, так и будем смотреть.

Ранее Дегтярев анонсировал введение нового лимита на легионеров в российском футболу с сезона-2026/27. Также чиновник допустил введение потолка зарплат в РПЛ.