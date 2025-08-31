Федорищев о ничьей «Крыльев Советов» с «Локомотивом»: «Команда показывает сильную волю к победе»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ничью «Крыльев Советов» с «Локомотивом» (2:2) в матче 7-го тура РПЛ.

«В третьем матче мы допускаем ошибки в начале игры, надо поработать над этим. Команда показывает сильную волю к победе. Мы делаем выводы, у нас есть время во время паузы, чтобы сплотиться, стать сильнее. Задача — занять восьмое место? Это задача с прошлого сезона, в этом у нас абсолютно новые «Крылья». Главная задача — сплотиться и стать командой, которая играет красиво», — сказал Федорищев.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. В следующем туре самарцы сыграют дома против «Сочи».