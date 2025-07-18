Opta: «Зенит» станет чемпионом России-2025/26, в тройке — ЦСКА и «Краснодар»

Суперкомпьютер Opta считает «Зенит» фаворитом сезона РПЛ-2025/26.

По данным портала, сине-бело-голубые станут чемпионами России с вероятностью 39,6 процента. Второе место займет ЦСКА (17 процентов). Третьим станет «Краснодар» (15,5).

В топ-5 финишируют «Спартак» (11,9) и московское «Динамо» (8,1).

Напрямую в первую лигу по итогам сезона-2025/26 вылетят «Пари НН» (21,8) и «Оренбург» (19,6).