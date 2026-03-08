ЦСКА — «Динамо»: видео голов матча 20-го тура РПЛ

Московское «Динамо» на выезде победило ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России — 4:1.

У гостей дубль сделал защитник Николас Маричаль, по одному мячу на счету форварда Ивана Сергеева и хавбека Бителло. У хозяев гол забил защитник Мойзес.

13-я минута. Маричаль — 0:1

45+4-я минута. Маричаль — 0:2

58-я минута. Мойзес — 1:2

66-я минута. Бителло — 1:3

84-я минута. Сергеев — 1:4

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

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