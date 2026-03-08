ЦСКА во второй раз в истории начал календарный год с двух поражений подряд в чемпионате России

ЦСКА в домашнем матче уступил московскому «Динамо» в 20-м туре РПЛ — 1:4.

В 19-м туре армейцы проиграли «Ахмату» со счетом 0:1.

ЦСКА во второй раз в истории начал календарный год с двух поражений в чемпионате России. Ранее такое было в 2001 году.

Также московская команда проиграла в домашнем матче РПЛ впервые с ноября 2024 года (1:2 с «Ростовом»), а четыре мяча дома пропустила впервые с 2020-го (0:4 с «Зенитом»).

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