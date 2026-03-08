«Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА

Московское «Динамо» на выезде победило ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России — 4:1.

У гостей дубль сделал защитник Николас Маричаль, по одному мячу на счету форварда Ивана Сергеева и хавбека Бителло. У хозяев гол забил защитник Мойзес.

Армейцы с 17-й минуты играли вдесятером после удаления форварда Лусиано Гонду.

«Динамо» одержало три победы в трех матчах в 2026 году. Команда Ролана Гусева набрала 27 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ.

ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

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