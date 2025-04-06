ЦСКА — «Динамо»: команды сделали по одной замене в перерыве

ЦСКА и московское «Динамо» сделали по одной замене в перерыве матча 23-го тура РПЛ.

Первая половина встречи завершилась со счетом 1:1.

После первого тайма Сауль Гуарирапа заменил в составе армейцев Тамерлана Мусаева, а у «Динамо» Диего Лаксальт вышел на поле вместо Дмитрия Скопинцева.