Мостовой — о желании Глушакова вернуться в «Спартак»: «Денис говорит, чтобы не забывали»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы Дениса Глушакова на возвращение в московский клуб.

«Денис говорит, чтобы не забывали. Но я думаю, что у него и в «Химках» все хорошо, он играет решающую роль там. Поэтому какой смысл? И возраст, конечно. Если бы ему было хотя бы 29-30. К тому же тренеры в «Спартаке» меняются каждый год, поэтому там у всех свои зарисовочки», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» не исключил возможности возвращения в «Спартак» в качестве игрока.