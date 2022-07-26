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Мостовой — о желании Глушакова вернуться в «Спартак»: «Денис говорит, чтобы не забывали»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы Дениса Глушакова на возвращение в московский клуб.

«Денис говорит, чтобы не забывали. Но я думаю, что у него и в «Химках» все хорошо, он играет решающую роль там. Поэтому какой смысл? И возраст, конечно. Если бы ему было хотя бы 29-30. К тому же тренеры в «Спартаке» меняются каждый год, поэтому там у всех свои зарисовочки», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» не исключил возможности возвращения в «Спартак» в качестве игрока.

Александр Мостовой
Денис Глушаков
РПЛ
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