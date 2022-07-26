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Агент Бека-Бека: «Интерес «Ниццы» реален, Люсьен Фавр хочет видеть Алексиса в команде»

Агент Бека-Бека подтвердил заинтересованность со стороны «Ниццы»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В агентстве, представляющем интересы полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, подтвердили заинтересованность со стороны «Ниццы».

«Интерес со стороны «Ниццы» реален, но пока нельзя говорить о том, возможна сделка или нет, — цитирует представителя Бека-Бека «РБ Спорт». — Можем лишь сказать, что «Ницца» и лично Люсьен Фавр хотят Бека-Бека».

25 июля Goal сообщил, что «Ницца» заинтересована в подписании 21-летнего французского футболиста. Утверждается, что Бека-Бека является приоритетным вариантом «орлят» для укрепления полузащиты.

17 июля в интервью «СЭ» хавбек заявил о желании остаться в «Локомотиве».

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах за железнодорожников. В последней игре футболиста против «Ростова» (2:2) его удалили с поля во втором тайме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-beka-beka-interes-nitstsy-realen-favr-hochet-videt-aleksisa-v-komande/
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