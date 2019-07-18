Цорн считает, что Мирзов усилит позицию левого вингера в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн уверен, что новичок команды, полузащитник Резиуан Мирзов усилит позицию левого вингера в клубе, сообщает официальный Telegram-канал москвичей.

Ранее стало известно, что Мирзов перешел из "Ростова" в "Спартак". Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан на три года.

– В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.

Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях "Спартака", – приводит слова Цорна пресс-служба "Спартака".

"Ростов" и "Спартак" подтвердили переход Мирзова