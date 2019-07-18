"Ростов" и "Спартак" подтвердили переход Мирзова

Полузащитник Резиуан Мирзов перешел из "Ростова" в "Спартак", сообщает официальный сайт желто-синих. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.

Мирзов выступал за "Ростов" с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник играл на правах аренды за "Арсенал", где провел 32 матча, забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее хавбек выступал за "Спартак" из Костромы, рязанскую "Звезду", московское "Торпедо", "Ахмат", а также за "Тосно"​, в составе которого стал победителем Кубка России.

В мае 2019-го Мирзов получил вызов в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

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