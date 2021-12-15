Цорн: «Руководство «Локо» видело футбол команды не таким, в какой играл Николич»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему руководство железнодорожников расторгло контракт с главным тренером Марко Николичем.

«Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко, — сказал Цорн. — Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат. По стратегии стоимость команды должна быть около 250 млн евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало задачу нам перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал. Была задача привести тренера, который знает философию. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) понимали, чего ожидать от человека, мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные».

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.