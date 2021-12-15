Цорн — о результатах «Локо»: «У нас есть поддержка руководства, они придерживаются принятой стратегии»
10:30
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о доверии руководства клуба к новой стратегии развития команды.
— Вы понимаете, что отсутствие результата сокращает ваше время на то, чтобы что-то изменить?
— Ситуация такая, что у нас сейчас есть поддержка руководства, они придерживаются той стратегии, которая была принята. Мы делаем все, чтобы плотно придерживаться стратегии и не терять результата.
— То есть вы чувствуете, что совет директоров и лично Плутник продолжают доверять вашей команде?
— Да.
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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