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В «Локомотиве» заявили, что хотят быть выше «Зенита» по уровню игры

10:15
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Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка объяснил принципы работы новой стратегии по развитию московской команды.

Томас Цорн, Ларс Корнетка и&nbsp;Иван Лопес Мартинес. «Мы не хотим быть как «Зенит». Хотим быть выше». Цорн и Корнетка — об уходе Рангника, увольнении Николича и будущем «Локо»

«У нас есть четкое видение, туда вовлечена стратегия, как нам добиться спортивного успеха и на основе этого добиться финансового успеха: одно выходит из другого, — сказал Корнетка. — Например, есть проект «Ред Булл», где также стоят спортивные и финансовые задачи. Но путь у всех разный, наш — четкий. Сначала надо добиться краткосрочного успеха, но главное — как мы поставим работу с молодежью. В предыдущих проектах, где мы работали, были другие условия. Я заметил, что здесь возрастные игроки предпочитаются молодым, а финансовая ситуация отличается от той, что была в «Ред Булле», но идея — одинаковая: как можно скорее через игру подвести молодых футболистов к топ-уровню. «Зенит» идет на первом месте, но мы не хотим быть как они, мы хотим быть выше и лучше. Наш футбол должен быть настолько качественным, чтобы мы били в Европе и «Марсель», и «Лацио». Однако, этот вопрос не решается за один день».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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