«Чтоб вы жили на одну зарплату!» Калиниченко эмоционально высказался о работе ВАР на матче «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение о работе ВАР на матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат».

Пенальти! Не,не пенальти.Гол! Не,не гол.Это не мы,это всё ВАР. Рука в штрафной!Нет руки,ВАР смотреть не буду,много ВАРа стало...Просто уроды.Чтобы вы жили на одну зарплату — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) July 15, 2020

«Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все ВАР. Рука в штрафной! Нет руки, ВАР смотреть не буду, много ВАРа стало...Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату», — написал Калиниченко в Twitter.

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 29-й минуте матча 29-го тура РПЛ, но гол отменили после подсказки видеоарбитров.

Гол 23-летнего Понсе не был засчитан из-за того, что защитник Самюэль Жиго находился в офсайде в момент подачи с углового.