Чорлука вернулся к тренировкам «Локомотива» после карантина
16:38
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к тренировкам с командой, сообщает Twitter клуба.
Хорватский игрок возобновил тренировки после двухнедельного карантина. Защитник вернулся в Москву из Хорватии 21 мая.
Чемпионат России возобновится после паузы 21 июня.
Кэп с нами! ?? pic.twitter.com/oRy5n9IOMs— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 4, 2020
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