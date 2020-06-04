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Чорлука вернулся к тренировкам «Локомотива» после карантина

16:38
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к тренировкам с командой, сообщает Twitter клуба.

Хорватский игрок возобновил тренировки после двухнедельного карантина. Защитник вернулся в Москву из Хорватии 21 мая.

Чемпионат России возобновится после паузы 21 июня.

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