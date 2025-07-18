Член совета директоров «Локомотива» Филатов ждет от клуба борьбы за чемпионство

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2025/26.

«Я жду борьбы за первое место. Это всегда непросто. Но у нас уже все было: и третье, и четвертое, и пятое. А первого не было уже давно. Надо его занять», — сказал Филатов «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.