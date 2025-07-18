Степашин назвал «Зенит» основным конкурентом московского «Динамо» в сезоне РПЛ-2025/26

Председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о конкурентах бело-голубых в сезоне РПЛ-2025/26.

«ЦСКА сейчас неплохо [играет]. Я посмотрел, как они сыграли в матче за Суперкубок. Вроде и тренер толковый пришел. Но «Зенит» — [конкурент] естественно. Тем более такие покупки, да еще в такое время. Тоже вопросы возникают у меня на самом деле», — цитирует Степашина ТАСС.

«Динамо» в 1-м туре РПЛ примет «Балтику». Матч состоится 18 июля.