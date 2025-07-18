Махачкалинское «Динамо» представило выездную форму с картой Дагестана

Махачкалинское «Динамо» представило выездной комплект формы на сезон-2025/26.

Форма представлена в синих и белых цветах. Особенностью комплекта является карта Дагестана, которая нанесена на футболку.

«Классическое бело-синее сочетание — отсылка к Каспийскому морю, одному из главных символов республики. Ключевой элемент дизайна — карта Дагестана с районами республики. Это не просто форма. Это наша география. Наша история. Наши корни», — говорится в сообщении клуба.

«Динамо» в 1-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 19 июля в Москве и начнется в 20:30 мск.