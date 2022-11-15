Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» назвал лучшие матчи команды в первой части РПЛ.

— Можно ли сказать, что игра с ЦСКА — лучшая в первой части сезона?

— Хороший вопрос. На самом деле игра с «Ростовом» по качеству была очень приличной до второго пропущенного гола. Но, конечно, результат все перечеркивает. Что касается этой игры — мне она понравилась. Была живая игра. У нас было много моментов, как и у соперника. Но, мне показалось, что мы победу заслужили больше.

— То есть игра против «Ростова» — лучшая?

— Я вам сейчас не могу сделать рейтинг своих любимых игр. Мне понравилось, что мы обыграли «Спартак», ЦСКА. Наверное, могу отметить эти две игры.

— Как вы можете оценить итоги летней трансферной кампании?

— В целом, наверное, положительно. Как мы видим, к сожалению, центральный защитник Фернандес выпал, но он и Маричаль — очень способные футболисты. У них есть качества, на которые мы рассчитывали. Да, есть какие-то индивидуальные ошибки, нюансы, но в моем понимании, со временем, после прохождения сборов, удастся смоделировать ту игру, которая нам интересна.